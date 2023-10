Robert Whittaker no descarta que Tony Ferguson pueda ganar a Paddy Pimblett.

Ferguson (25-9 MMA, 15-7 UFC) tratará de romper una racha de seis derrotas consecutivas contra Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) el 16 de diciembre en el UFC 296 en Las Vegas. Aunque espera ver un resurgimiento en la carrera de Ferguson, Whittaker reconoce que el ex campeón interino de peso ligero de la UFC no ha sido el mismo luchador últimamente.

«Creo que yo y muchos otros fanáticos de UFC, especialmente los fanáticos de Tony Ferguson, porque soy fanático de Tony Ferguson, pensamos que su última pelea fue su última pelea», dijo Whittaker en su Podcast de MMArcade. «Eso es lo que parecía.»

«No es como si hubiera estado en una pendiente o simplemente lo hubieran golpeado o hubiera estado teniendo peleas ajustadas pero perdiendo solo de alguna manera. No ha sido así, y honestamente el Tony Ferguson que vi la última vez en el octágono era uno que, no sé, ya no parece tenerlo».

► El próximo rival de Tony Ferguson

Invicto en el octágono, Pimblett vio cómo su cotización se resentía cuando se impuso a Jared Gordon en una controvertida decisión en el UFC 282 el pasado diciembre.

Las casas de apuestas favorecen ampliamente a Pimblett para vencer a Ferguson, pero Whittaker cree que es una pelea ganable para «El Cucuy».

«Paddy, una de las estrellas ascendentes más rápidas del juego y luego las estrellas descendentes más rápidas del juego», continuó Whittaker. «Es una locura. Esta pelea es genial por esa razón. Creo que la gente va a verlo por eso. Por esa razón, ¿y sabes qué? Creo que Tony podría vencer a Paddy. Incluso el Tony que vimos la última vez creo que podría vencer a Paddy.

«Creo que Paddy ha sido sobrevalorado por sus habilidades, lo que está bien porque hay un montón de chicos que entran en la UFC y tienen que desarrollar sus habilidades y desarrollar su calibre a medida que avanzan. Esa es la naturaleza del juego. No es necesario empezar en la UFC como una bestia. El problema era su boca. Él estaba corriendo su boca, y él estaba actuando como si ya fuera el mejor cuando, obviamente, vimos algunas cosas que sugieren que todavía tiene que trabajar en algunas cosas «.