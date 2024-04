Robert Whittaker no está convencido de Bo Nickal después de UFC 300

Bo Nickal tuvo la pelea más larga de su joven carrera en MMA en UFC 300 el sábado pasado. Ocho minutos y 38 segundos es la pelea más larga que ha tenido el súper prospecto de peso mediano en seis salidas. Combine las primeras cinco peleas de Nickal y la duración que le tomó al destacado luchador de Penn State terminarlas, es aún menor que su reciente salida contra Cody Brundage .

La cartelera principal del histórico evento comenzó con la tercera aparición de Nickal en UFC. Después de una fuerte defensa de agarre mostrada por Brundage en el primer asalto, finalmente sucumbió a un estrangulamiento trasero desnudo de Nickal, quien no estaba muy satisfecho con sus esfuerzos.

En comparación, fue fácilmente la mayor adversidad que sufrió el jugador de 28 años hasta el momento. Observando la noche con el resto del mundo de MMA estuvo el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker , quien no vio nada notable en la perspectiva. En todo caso, el tren del hype necesita frenarse, dice “The Reaper”.

«No me importa. No me importa mucho Cody Brundage. Creo que Bo Nickal… Creo que vimos algunos agujeros potenciales en el juego de Bo Nickal. Bo Nickal finalmente consiguió un chico con el que no podía hacer lo que quisiera. Cody Brundage no es el mejor luchador del mundo, pero sí, creo que Bo Nickal peleó contra un tipo que puede luchar, golpear, y no lució tan bien como antes.

“Ha estado buscando zapatos para él. Es lo que es. Creo que tiene trabajo que hacer antes de estar listo para pelear contra los 10 mejores”.

Nickal ha expresado su opinión sobre cuál es la pelea de sus sueños en el futuro: un enfrentamiento contra su compañero estrella invicto de peso mediano, Khamzat Chimaev . Sin embargo, el momento para esa posibilidad no está ni mucho menos cerca, especialmente ahora que Chimaev se prepara para enfrentar a Whittaker en el evento principal de UFC Arabia Saudita el 22 de junio.

Una victoria de Whittaker o Chimaev probablemente les asegurará la próxima oportunidad de ganar el oro en las 185 libras. Mientras tanto, Nickal seguirá perfeccionando su oficio e intentará ascender de rango.