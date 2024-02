Robert Whittaker apunta a regresar a mediados de 2024

Robert Whittaker está de nuevo en la senda ganadora y espera que logre la consistencia. En el evento co-estelar de UFC 298 el sábado en el Honda Center, Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC ) derrotó a Paulo Costa (14-3 MMA, 6-3 UFC ) por decisión unánime en una emocionante y sorprendente batalla.

«Obviamente, estoy muy contento con (mi actuación). Siempre me veo así después de las peleas. Muestra. Además, tuve un tiroteo con Costa, así que se nota un poquito (más). Más que la victoria en sí, estoy satisfecho con lo que quería conseguir. Lo logré”.

Whittaker, de 33 años, se recuperó de una derrota por nocaut técnico contra Dricus Du Plessis en julio. Ahora que la pelota está rodando, Whittaker prevé un regreso a mediados de 2024 con una tercera salida en la segunda mitad de 2024. ¿Pero contra quién? ¿Sean Strickland? ¿Khamzat Chimaev?

«Las opciones definitivamente están abiertas. La división de peso mediano es divertida. Hay tanto movimiento, fluidez y oportunidades en él que cualquier pelea podría realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Honestamente, UFC siempre ha hecho lo correcto conmigo. Nunca he tenido que elegir a mis oponentes. Siempre han estado colocados frente a mí. No voy a cambiar la forma en que hago negocios en este momento”.

En los segundos que siguieron a su victoria en UFC 298, tanto los fanáticos como los miembros de los medios propusieron la idea de Whittaker contra Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC), quien perdió el título de peso mediano en enero y actualmente no está reservado.

Si pelean, Whittaker se concentrará en las habilidades de Strickland dentro de la jaula, no en sus travesuras verbales.

«No es tan malo. Está en cierto modo enfadado con todo el mundo. No creo que señale a nadie a menos que le hagas algo en particular. Siento que sería difícil para él entender algo que he hecho, pero hay que intentarlo”.