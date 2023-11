Rob Van Dam: «Lo que odio de la WWE hoy es…»

Rob Van Dam continúa siendo un luchador en activo en 2023. El pasado 25 de octubre se unió a Hook para vencer juntos a The Dark Order en Dynamite. En septiembre venció a Brian Cage en un evento de Pure Pro Wrestling, así como se juntó por primera vez con el hijo de Taz para derrotar a Angelo Parker y Matt Menard.

No obstante, la lucha libre ha cambiado notablemente desde que era un guerrero a tiempo completo, como en 2003. A modo de curiosidad, un 22 de noviembre de ese año venció a Kane para retener el Campeonato Intercontinental en un house show de WWE. Y el 14 de diciembre, en Armageddon, Randy Orton lo destronó.

► Rob Van Dam critica los kickouts

Uno de los cambios que RVD ha visto en la industria de las cuerdas es la manera en que se manejan los kickouts, como señala en un episodio reciente de su podcast, 1 Of A Kind With RVD. El veterano se muestra frustrado porque en la actualidad no se ejecutan de la forma correcta y habla particularmente de WWE.

«¡Una resistencia al intento de conteo! ¿Sabes lo que odio ahora? Cuando la gente no se libera después de un intento de conteo. Cada vez que veo lucha libre, lo noto. Piensan que con solo mover los pies ya están librados. Pero sus hombros aún están en la lona, y la otra persona sigue encima de ellos. Eso me fastidia. Es una de esas cosas que me irritan cuando veo lucha libre. Siempre le digo a quien esté a mi lado: ‘Aún estaban sujetos. Sus hombros aún estaban en la lona’.

«Solo mueven los pies. Mover los pies no sirve de nada. Luego, de vez en cuando, cuando estaba en la WWE, decían que el árbitro es la credibilidad. Así que a partir de ahora, si no se liberan, el árbitro debería seguir con el conteo. No lo han hecho en un tiempo, y deberían. La credibilidad, no han hecho una verificación de credibilidad en años, y solía ser algo común cuando yo estaba allí. Pero supongo que ya no importa, no sé».