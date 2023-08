Road Dogg se mostró sorprendido por la decisión de Shotzi

En el mes pasado, después de que Bayley derrotara a Zelina Vega en una lucha individual que no trascendió mayor cosa, Shotzi apareció en la pantalla gigante a través de una viñeta pregrabada en la que se afeitó la cabeza mientras proclamaba que «había tomado el control de su carrera». Mientras se pasaba la máquina por la cabeza, Shotzi se reía como una maniática, asustando así a Iyo Sky y Bayley, la última de las cuales se había burlado por tener un mechón del cabello de Shotzi durante semanas. Horas después se conoció que el verdadero motivo de esta acción fue en apoyo a su hermana, que está librando una batalla contra el cáncer.

► Shotzi se rapó el cabello en honor a su hermana

Brian «Road Dogg» James analizó las acciones de Shotzi en un episodio reciente de «Oh… You Didn’t Know», y mencionó que ha visto a mujeres afeitarse la cabeza en el pasado para apoyar a las personas que padecen cáncer. El ex luchador piensa que es un gran sacrificio que hizo la ex NXT y resaltó el acto que hizo como tributo a su hermana, que está padeciendo esta dura enfermedad.

«La historia real la convierte en una historia de interés humano real… Muchas personas en el mundo están afectadas por el cáncer, por lo que es identificable… El coraje y el compromiso de Shotzi en este acto es impresionante y sincero… Si tienes un corazón, entonces esto te toca».

Road Dogg cree que lo hecho por Shotzi ha hecho que la gente simpatice con ella y tenga un mayor erspaldo, aunque al haberlo hecho dentro de su personaje, consideraba que puede ser un arma de doble filo. No obstante, expresó sus mejores deseos para la luchadora y su familia.

“Es un arma de doble filo porque sí, es bueno para los negocios y eso hace que se sienta asqueroso. Pero no es un negocio, es real y eso lo superas«.