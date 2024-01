Road Dogg no entiende el término «rudo cool»

¿Por qué los villanos atraen al público? Hablamos claro de lucha libre profesional, de WWE, más concretamente, pero podríamos llevar esta pregunta al cine. De un tiempo a esta parte, a los fanáticos ya no les interesan tanto los héroes, prefieren a los antihéroes. Un ejemplo reciente es Seth Rollins. O si queremos mirar a lo largo de los años, Randy Orton. Pero parece que eso de «rudo cool» se ha hecho más habitual en los últimos tiempos. Aunque la palabra «tweener» viene de lejos.

► Un rudo cool

Habla de ello en el episodio más reciente de su pódcast, Oh… You Didn’t Know, el exluchador Road Dogg. El actual vicepresidente de eventos en vivo de la empresa ha experimentado en sus propias carnes lo que es ser un heel que le gusta a los fans. Y precisamente menciona a Shawn Michaels, otra gran muestra de ese cambio de percepción en la gente cuando el malo de la película es más atractivo que el bueno; aquí también entra un no tan buen manejo del héroe.

Sobre recibir reacciones de héroe siendo un villano: «Estamos haciendo todas estas cosas groseras que no querría que mis hijos vieran y les encanta. Me dejó atónito, pero estaba cosechando los beneficios de ello, así que fue como, mejor acostúmbrate rápido, chico… Cambió. La marea cambió y la industria cambió.»

Sobre Shawn Michaels instándolos a actuar de esa manera: «La forma en que percibí esto fue que Shawn Michaels veía lo que se avecinaba y tenía las conversaciones que debían tenerse y conseguía que el jefe estuviera a bordo. Por lo que sé de la historia de la Attitude Era, así es como comenzó… No vi lo que se avecinaba. No lo sabía… Yo les decía que me lo ch*paran y ellos me animaban y compraran mi camiseta… ¿Sabes a lo que me refiero? No podría haber imaginado eso, pero eso es lo que estaba sucediendo.»