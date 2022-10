Para A.J. McKee, fue ver a «Rampage» Jackson patear traseros en PRIDE en su día. Para Patricio Freire, fue Antonio Rodrigo Nogueira y Wanderlei Silva haciendo lo mismo. Para Juan Archuleta, «Dragon Ball Z» es lo que le atrajo.

Desde que eran jóvenes, cada uno de estos tres campeones de Bellator, pasados y presentes, han soñado con luchar en Japón, tierra sagrada para las artes marciales. Pronto tendrán la oportunidad después de que el presidente de Rizin, Nobuyuki Sakakibara, y el presidente de Bellator, Scott Coker, anunciaran conjuntamente el miércoles Rizin 40 como un evento de Nochevieja Rizin vs. Bellator en el Saitama Super Arena, a las afueras de Tokio.

Cinco luchadores de Rizin y Bellator se enfrentarán entre sí. McKee se enfrentará al campeón del peso ligero de Rizin, Roberto de Souza; el campeón del peso pluma de Bellator, Freire, se enfrentará al campeón de Rizin, Kleber Koike; Archuleta se enfrentará a Kim Soo Chul en el peso gallo; y Kyoji Horiguchi, de Bellator, y Hiromasa Ougikubo, de Rizin, lucharán por tercera vez. Todavía no se ha anunciado un quinto combate.

«Estar aquí, en este momento, es fenomenal«, dijo McKee durante la conferencia de prensa del miércoles.

Rizin y Bellator han promovido varios combates individuales en los últimos años, pero nunca habían copromovido un cartel completo con la marca Rizin vs. Bellator, hasta ahora. Todo es posible gracias a la relación amistosa entre Sakakibara y Coker, que se conocen desde hace 16 años y decidieron empezar a trabajar juntos en 2015.

Para Rizin vs. Bellator, la idea no era simplemente elegir a cualquier luchador de cada organización para competir. Era enfrentar a algunos de los mejores contra los mejores.

«El equipo de estrellas de Bellator contra el equipo de estrellas de Rizin», dijo Coker. «Esto es algo que yo quería ver; esto es algo que él quería ver. Cuando le pregunté a Sakakibara sobre este evento, ‘¿Qué quieres hacer?’ Porque él lo sacó a colación hace unos seis meses. Y me dijo: ‘Quiero que traigas a tus mejores luchadores en estas categorías de peso. No quiero a ningún veterano. Quiero a los mejores luchadores que tengáis’. Así que eso es lo que hicimos. Cada luchador que estamos trayendo es un campeón en Bellator o un ex campeón del mundo en Bellator. Y estamos listos para luchar contra el equipo de estrellas de Rizin el 31 de diciembre».

Rizin 40 marcará el 22º año consecutivo en que el Saitama Super Arena acogerá la acción de MMA en Nochevieja. Al tener lugar en Japón y ser un evento en casa de facto, esta primera iteración de Rizin vs. Bellator se disputará en un ring, y no en una jaula, y será bajo las reglas de Rizin.

La esperanza, dijo Sakakibara, es que esto se convierta en una tradición.

«Creo que será la primera vez en la historia de las MMA que dos promociones se enfrenten con sus mejores hombres«, dijo Sakakibara a través de un intérprete. «No queremos que este acontecimiento sea algo único. Queremos que sea algo consecutivo, quizá anual, quizá bianual«.