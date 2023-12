Riho aparecerá en la función de Año Nuevo de TJPW

La luchadora japonesa de AEW, Riho, anunció que participará en la función de Año Nuevo de TJPW.

► Aparición especial de Riho

Como parte de la función con la que Tokyo Joshi Pro Wrestling abre sus actividades de 2024, Riho reaparecerá en Japón. El evento tendrá lugar el 4 de enero en el Tokyo Kokuen Hall.

Esta será la reaparición de la estrella nipona en la empresa que la vio nacer como gladiadora. Su última participación ocurrió en octubre de 2022. En esa ocasión, Riho hizo equipo con Hikari Noa, para caer ante la dupla de 121000000 (Maki Ito y Miyu Yamashita), en el magno evento Wrestle Princess 3.

Hasta el momento no se ha definido que tipo de lucha tendrá, rival o rivales que enfrentará, pero estaremos al pendiente.

Mientras tanto, el cartel va así:

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO JOSHI PRO ’24”, 01/04/2024

Tokyo Korakuen Hall

1. Aja Kong vs. Wakana Uehara

2. Shoko Nakajima vs. Hyper Misao

3. Rina Yamashita vs. Maki Itoh

4. International Princess Title: Max The Impaler (c) vs. Yuki Arai

5. Princess Tag Team Titles: Hikari Noa y Nao Kakuta (c ) vs. Suzume y Arisu Endo

6. Princess Of Princess Title: Miyu Yamashita (c) vs. Masha Slamovich