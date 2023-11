Ricky Starks y Big Bill son los actuales Campeones Mundiales de Parejas AEW después de destronar a FTR y retenerlo ante el Blackpool Combat Club. Puede decirse que los dos están en el mejor momento de sus carreras. Son además uno de los elementos habituales de Collision.

No obstante, The Absolute no se conforma con este título, todavía desea el oro individual, como expone en Black Rasslin’. Como curiosidad, en su momento fue Campeón TNT y también tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial Verdadero AEW contra CM Punk.

► Ricky Starks desea más

«Big Bill y yo apenas nos conocemos. Él ni siquiera sabe cuándo es mi cumpleaños, y yo desconozco el suyo. Pero nos llevamos bien y somos campeones en parejas. ¿Sabes a lo que me refiero? Apenas conozco a este hombre, y estamos en la cima como campeones en parejas. Hay personas que son hermanos de sangre, amigos durante diez años, y no pueden ganar un combate ni aunque les paguen. Eso es todo. Bill es genial. Me cae genial. Lo estoy conociendo. Nos encontramos en un aeropuerto, compartimos un café y le dije: ‘Bien, amigo, nos vemos en el trabajo’. Así empezó todo… Hace apenas una hora me enteré de que está comprometido. Ni siquiera sabía eso».

«Claro que sí. Todavía apunto al Campeonato Mundial de AEW. Todavía apunto al Campeonato TNT y al Campeonato Internacional. Sigo teniendo esos objetivos en mente. No soy un luchador en parejas. Soy un campeón en parejas, pero no me considero un luchador en parejas, y quiero que eso quede claro. Lo mismo sucede con Bill. Bill tampoco se ve como un luchador en parejas. Somos dos luchadores individuales que se unieron en circunstancias extrañas, desde All In, pero lo logramos y estamos haciendo nuestro trabajo. En cuanto a las metas, la verdad es que me da un poco de rabia responder a esa pregunta ahora».