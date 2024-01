Ricky Starks: «Estoy feliz por Jade Cargill, es mi mejor amiga»

Uno de los Campeones Mundiales de Parejas AEW, Ricky Starks, fue entrevistado recientemente en el podcast Gabby AF, y allí habló acerca de quién es su gran mejor amigo.

Aunque se sabe que Starks tiene una gran amistad con Cody Rhodes, y que es su mejor amigo hombre, Starks reveló que su gran mejor amiga es Jade Cargill, quien firmó con WWE hace unos meses y debutó en el Royal Rumble 2024.

► Ricky Starks tiene a sus dos mejores amigos, Jade Cargill y Cody Rhodes, en WWE

«La gente no sabe cuánto aprecio y preocupo por Jade Cargill. Ella es mi mejor amiga. Cargill ha estado trabajando muy duro en preparación para su carrera en la WWE. Somos almas gemelas en términos de determinación y ambición.

«Ella se parte el lomo, se parte el lomo más de lo que la gente está dispuesta a reconocerle. No es su tarea tratar de desaprobar esas cosas que la gente dice sobre ella. Y por eso le digo: ‘Nunca cambiarás la opinión de alguien sobre ti, y aun así, no es tu trabajo. No es tu trabajo cambiar la opinión de alguien sobre ti’.

«Estoy emocionada y feliz por ella, y por cómo han ido las cosas. Nunca me voy a retraer de apoyar a mis amigos públicamente, porque creo que harían lo mismo por mí. Y sí, creo que es una gran persona y se merece todo lo que tiene porque trabaja para ello. Ha hecho un montón de sacrificios.

«También hay que elogiar su madurez como intérprete, algo que he visto de primera mano en sus entrenamientos. Es muy creativa. Tiene una mente muy creativa sobre cómo es la lucha libre, verla tomar forma y cómo se está desarrollando es muy genial. Porque ella lo entiende. Y… en los entrenamientos, ni más ni menos. Mil por ciento, siempre está dando mil por ciento».