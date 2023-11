Ricky Starks: de un verano difícil a campeón de AEW

Ricky Starks acaba de defender con Big Bill el Campeonato Mundial de Parejas AEW en un combate de escaleras en Full Gear 2023. Fue una alianza que salió de la nada y probablemente no había mucha confianza en ellos pero siguen reinando en la división. Ello después de que el Absolute tuviera un verano complicado, en el que, entre otras cosas, tuvo una rivalidad con CM Punk que podría haberlo llevado más alto pero que no tuvo la oportunidad de terminar debido al despido del Best in the World.

► Los últimos meses de Ricky Starks

Pero de todas maneras Ricky Starks supo aprovechar las situaciones que se le presentaron a continuación para no dejar que aquello le afectara negativamente sino provocar que lo hiciera positivamente. De hecho, no pudo luchar con CM Punk en All Out pero lo hizo con Bryan Danielson, en un encuentro de correa sin descalificación que dio la vuelta al mundo luchístico. De ello estuvo hablando recientemente en la conferencia de prensa del penúltimo PPV All Elite del año.

«Esos combates fueron muy especiales para mí, y creo que ustedes me han visto, el verano pasado, pasar por muchas cosas que estaban fuera de mi control. Verme salir de eso en el enfrentamiento con Danielson, del cual no tenía expectativas reales y realmente no sabía en qué me estaba metiendo, salir del otro lado y que la recepción fuera lo que fue, donde estoy en un vuelo y estoy llorando porque todos fueron tan… no sé, es difícil de explicar. Eso que viste fue tan genuino como puede ser Ricky en un combate, especialmente con todo lo involucrado. Eso fue tan crudo, apasionado y todo lo que pude dar. Ese combate, en realidad, tiene un lugar muy especial para mí personalmente. Por más extraño que suene, lo haría de nuevo».