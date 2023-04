El panorama del Campeonato Mundial Femenil wXw ha sido bastante errático durante el último año, con cuatro cambios titulares. Y 24 horas atrás, durante el evento True Colors, tuvo lugar el más reciente.

Por segunda vez en su carrera, Ava Everett, gladiadora oriunda de Massachusetts (EE.UU.), se hizo con el cetro de mujeres de la promotora germana, luego de un primer y breve reinado entre marzo y abril de 2022.

Entonces, Everett fue destronada por Baby Allison bajo Triple Amenaza en 16 Carat Gold Revenge. Y ayer pudo resarcirse de aquella derrota, pues Allison era otra vez la monarca, al recuperar la presea el pasado marzo en la segunda jornada del 16 Carat Gold 16, arrebatándosela a Aliss Ink bajo Fatal 4-Way con Iva Kolasky y la propia Everett también como contendientes.

Celebrado desde el Stromwerk de Dresde (Alemania), True Colors presentó además otros dos encuentros titulares. He aquí los resultados completos de la velada.

Ava Everett beat Baby Allison to become the new wXw Women‘s Champion. Ugh. #wXwTrueColors pic.twitter.com/lXOSVGk9ZY

— 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗝𝗜𝗦𝗘 (@Franjise) April 22, 2023