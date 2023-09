La empresa de lucha libre Westside Xtreme Wrestling, presento su evento World Tag Team Festival 2023, el cual tuvo lugar el 22 de septiembre desde Turbinenhalle 2 en Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

wXw es una promotora de lucha libre profesional alemana con sede en Gelsenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. wXw ha sido una de las principales promociones de lucha libre profesional en Alemania, y la mayoría de sus eventos se han llevado a cabo en el distrito del Ruhr, principalmente en Oberhausen. Desde 2013, wXw realiza giras regulares por toda Alemania, agregando paradas fuera del país, incluidas Suiza , la República Checa y el Reino Unido

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

wXw World Tag Team Title World Tag Team Festival 2023 First Round Match: Only Friends (Bobby Gunns & Michael Knight) (c) vencieron a Rott Und Flott (Michael Schenkenberg & Nikita Charisma)

World Tag Team Festival 2023 First Round Match: Astronauts (Fuminori Abe & Takuya Nomura) vencieron a The Second Gear Crew (1 Called Manders & Mance Warner)

World Tag Team Festival 2023 First Round Match: Dennis Dullnig & Hektor Invictus vencieron a Maggot & Psycho Mike

World Tag Team Festival 2023 First Round Match: RENEGADES (Mizuki Watase & Shigehiro Irie) vencieron a Frenchadors (Aigle Blanc & Senza Volto)

World Tag Team Festival 2023 First Round Match: Amboss (Laurance Roman & Robert Dreissker) vencieron a Los Vipers (Arez & Latigo)

World Tag Team Festival 2023 First Round Match: Jurn Simmons & Levaniel vencieron a Y2Kuties (Aaron Rourke & Ava Everett)

No Holds Barred Match: Icarus venció a Dover