La empresa, REAL Pro Wrestling, presento su evento RPW 8th Anniversary Show, el cual tuvo lugar el 2 de agosto desde Riverside Community Center en Fort Myers, Florida.

REAL Pro Wrestling (RPW) es una organización de lucha libre profesional que se establecida en 2021. Es una promoción relativamente nueva que busca ofrecer una experiencia auténtica y realista de lucha libre. A diferencia de otras promociones de lucha libre, RPW se enfoca en un estilo de lucha más técnico y basado en la competencia deportiva.

RPW se destaca por su enfoque en la lucha libre amateur y olímpica. Muchos de sus luchadores tienen antecedentes en la lucha libre amateur y han competido a nivel nacional e internacional. Esto le da a RPW una sensación única y auténtica, ya que los luchadores aplican técnicas y movimientos basados ​​en la lucha libre olímpica.

► Resultados REAL Pro Wrestling

Jayson Caesar venció a Azrael Row

RPW Coastal Pride Title Match: Orion retuvo ante Noah Veil

Chris Clow venció a Ruby Flyer

Three Way Match: Johnny Rudo venció a Dax y Rich Wise

RPW Tag Team Title Match: Exodus (Casper & Josh Wise) vencieron a The House Of Spades (Bobby Chrono & Rey Xion) para convertirse en nuevos campeones

RPW Women’s Title Match: Dream Girl Ellie venció a Noah Veil para convertirse en nueva campeona

RPW Top Crown Title Three Way Match: Budd Heavy retuvo ante Sean Hawley y Zack Monstar

RPW Top Crown Title Match: Rey Xion venció a Budd Heavy para convertirse en nuevo campeón