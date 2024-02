Las compañías de lucha libre independiente New Wave Wrestling y Pro Wrestling Chaos presentaron su evento conjunto Echoes In The Valley 2, el cual tuvo lugar el 15 de febrero 2024, desde Ebbw Vale Sports Centre en Ebbw Vale, Gales, Reino Unido.

New Wave Wrestling, es una promotora de lucha libre independiente con sede en Newport, Gwent, Gales, Reino Unido. La cual celebra eventos en todo el territorio ingles, presentando grandes combates para el disfrute y deleite de sus aficionados.

► Resultados New Wave Wrestling/Pro Wrestling Chaos

NWW Title Three Way Match: Leon Cage retuvo ante Flash Morgan Webster y Nico Angelo Josh Holly venció a Luca Romeo Brendan White & Harrison Bennett vencieron a Grey Matter (ELIJAH & Splits McPins) Dani Luna venció a Nina Samuels King Of Chaos Title Match: Connor Mills retuvo ante Wild Boar