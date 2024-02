Resultados New Frontier 17 de febrero 2024 | King Of Kombat 2024

La empresa de lucha libre independiente, New Frontier, presento su evento New Frontier King Of Kombat 2024, el cual tuvo lugar el 17 de febrero 2024, desde Cobourg Community Centre en Cobourg, Ontario, Canada. El evento fue transmitido en vivo por Fight Network.

New Frontier es una empresa de lucha libre independiente con sede en Toronto, Ontario, Canadá, Presenta eventos llenos de acción y mucha emoción para todos los fanáticos que asistieron al show.

► Resultados New Frontier

Four Way Elimination Match: Jessie V venció a Haddy, Dexter Doom y James Stone King Of Kombat 2024 First Round Match: Aiden Prince venció a Exess Jr. King Of Kombat 2024 First Round Match: Junior Benito venció a Tyler Aero King Of Kombat 2024 First Round Match: TARIK (w/Adam Haze) venció a Judas Icarus King Of Kombat 2024 First Round Match: Covey Christ venció a Bobby Sharp Jesse Amato & Josh Vander Cruz vencieron a The Green Bastards (Green Phantom & That Kyle) (w/Will Carroll) King Of Kombat 2024 Semi Final Match: Aiden Prince venció a Junior Benito King Of Kombat 2024 Semi Final Match: TARIK (w/Adam Haze) venció a Covey Christ New Frontier Grand Title Match: Tyler Hill retuvo ante Gabriel Fuerza King Of Kombat 2024 Final Match: TARIK venció a Aiden Prince