Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos el Battle Riot.

40 luchadores se amotinarán mientras un combatiente busca sobrevivir a otros 39 y ganar una oportunidad por el título mundial en cualquier momento y en cualquier lugar contra Alex Hammerstone. Las reglas son simples. Un nuevo luchador ingresa al RIOT cada minuto. La eliminación puede ocurrir por conteo, sumisión o ser arrojado por encima de la cuerda superior.

Después de eso, quedan los cuatro finalistas: Shigehiro Irie, Davey Boy Smith Jr., John Hennigan y Alex Kane. Los dos últimos se enredan. La pelea se produce entre la lona y el delantal y justo cuando Kane rompe el récord de Riot por el tiempo más largo en durar en el combate, ¡estrangula a Hennigan! No mucho después, DBS envía a Irie a la cima y llegamos a los dos últimos en círculo completo. ¡Tenemos la lucha entre Kane y DBS!

