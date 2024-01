La empresa de lucha libre independiente, Rocky Mountain Pro, presento su evento Destiny 2024, el cual tuvo lugar el 20 de enero 2024, desde National Guard Armory en Independence, Missouri, Estados Unidos.

Kansas City Xtreme Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. La misma presenta eventos alrededor de todo el territorio norteamericano

► Resultados Kansas City Xtreme Wrestling

Bert Candy (w/Shooter Shylynn) defeats Trey

The Marksman defeats Hal Rogers by DQ

Three Way Tornado Tag Team Xtreme Rules Match: The Xtremists (David Cattin & Jude Vice) defeat Bert Candy & Lady Pride and Dragon Ninja & The Guff

Atlas Armstrong defeats Antonio

KCXW Metro Title Match: KCXW El Diablo (c) defeats Calvin Aldridge

Clay Huna & The Marksman defeat Main Attractions (Antonio & Blair Dior)

Season Of Xcellence Tournament Qualifying Match: Angel Shay defeats CK Cosmic

KCXW Title Match: Hal Rogers defeats Bigg Dogg (c) – TITLE CHANGE !!!