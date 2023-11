La empresa de lucha libre independiente, Jersey Championship Wrestling , presento su evento The Quick And The Dead, el cual tuvo lugar el 12 de noviembre desde The Mecca en Ridgefield Park, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Jersey Championship Wrestling (JCW) es una promoción independiente de lucha libre profesional con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue fundado en 2010 y desde entonces se ha ganado la reputación de exhibir luchadores talentosos y ofrecer espectáculos entretenidos para los fanáticos.

► Resultados Jersey Championship Wrestling