La compañía de lucha libre independiente ICW No Holds Barred presentó su evento volume 51: NHB vs Detroit, desde The Lincoln Park Community Center en Detroit, Michigan. El evento se transmitió en vivo por IWTV .

“ICW No Holds Barred” es un evento de lucha libre que se llevó a cabo el 5 de agosto de 2023. Los luchadores compiten en una variedad de combates y luchas, utilizando diferentes técnicas y habilidades para ganar, y el título del evento sugiere que los luchadores están preparados para enfrentar cualquier desafío y adaptarse a cualquier situación.

► Resultados ICW No Holds Barred

Five Way Death Match: Satu Jinn venció a Schwartzy, Remington Rhor, TJ Meyer and Mongo Justin Kyle venció a Isaiah Broner John Wayne Murdoch venció a Chuck Stein XICW Xtreme Intense Championship Match: Tommy Vendetta retuvo ante Crazy King DBA venció a Danny Demanto ICW American Deathmatch Championship Match: HoodFoot retuvo ante Randi West IWTV Independent Wrestling World Championship Match: Matt Tremont retuvo ante MM3