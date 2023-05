La empresa de lucha libre independiente ICW No Holds Barred presentó su evento NHB Volumen 46: Rollin’ With The Punches, desde The H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey.. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

“ICW No Holds Barred” es un evento de lucha libre que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2023, y el evento tituló “NHB Volume 46: Rollin’ With The Punches”. Los luchadores compiten en una variedad de combates y luchas, utilizando diferentes técnicas y habilidades para ganar, y el título del evento sugiere que los luchadores están preparados para enfrentar cualquier desafío y adaptarse a cualquier situación.

► Resultados ICW No Holds Barred