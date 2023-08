La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento High Intensity, desde The NYC Arena in Queens, New York. El evento fue transmitido en vivo por WatchOnPremier.

House of Glory es conocida por su enfoque innovador en la lucha libre, y este evento no fue la excepción. Los luchadores demostraron su creatividad y habilidad en el ring, y la producción del evento fue de alta calidad, lo que permitió que los fanáticos disfrutaran de una experiencia de visualización inolvidable.

Resultados House of Glory

Encore gano the Matt Travis Memorial Battle Royal Steph De Lander venció a Kiki VanGogh HOG Cruiserweight Championship Suicidal 6 Way Ladder Match: Nolo Kitano venció a Isiah Kassidy, Raheem Royal, Super Crazy, Joey Silver & Jordan Oliver para convertirse en nuevo campeón Non-Title HOG Championship Match: Hiroshi Tanahashi venció a Matt Cardona HOG Crown Jewel Championship Match: Charles Mason retuvo ante def Masha Slamovich Steel Cage Match for the HOG Tag Team Championships: The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) vencieron a The Bookers (Amazing Red & Brian XL) para convertirse en nuevos campeones