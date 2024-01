La empresa de lucha libre independiente, Hoodslam, presento su evento I still know what you did last Hoodslam, el cual tuvo lugar el 6 de enero desde The Continental Club en Oakland, California.El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

Los eventos de Hoodslam Wrestling suelen ser muy populares entre los fanáticos de la lucha libre independiente debido a su enfoque innovador y su capacidad para ofrecer una experiencia de entretenimiento única.

► Resultados Hoodslam

Boon Gang (Rick Scott Stoner and Scott Rick Stoner and James C) vencieron a The Newerer Dogs and Cereal Man Mansoor venció a Dark Sheik Juice Lee venció a Emo Rob Hands Triple Threat Match: Brooke Havok venció a Hop Daddy & Richard Shhhhhhnary Best Athlete in the East Bay: Kenny K retuvo ante Anton Vorhees Joe DeSoul venció a Lara Frazier Champion Ship Gauntlet: Joey Janela retubo ante Peter Pan, Mighty Mira y D’Amore. Captain Mac Daddy Milo venció a Joey Janela para convertirse en nuevo campeón