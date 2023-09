La empresa de lucha libre independiente, High Tension Wrestling, presento su evento HTW Midsummer Nightmare, el cual tuvo lugar el 7 de septiembre de 2023 desde Brooklawn American Legion Post 72 en Brooklawn, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Elite Wrestling Alliance, es una empresa de lucha libre profesional independiente con sede en Brooklawn, New Jersey, Estados Unidos. La compañía presenta eventos de mucha calidad de alrededor de todo el territorio norteamericano

► Resultados High Tension Wrestling

HTW Powerball Title Match

Myles Millenium (w/Nelson Bauer) retuvo ante The Boar

Wilde LLC (Dylan Mesh & Luca Mancini) vencieron a Evelyn Sage & Shea McCoy

HTW Network TV Title Match: Mike Skyros retuvo ante Tommy Vecs

I Quit Match: Sonny Defarge venció a Bryan Ace

Final Kombat Match: Jordan Blade venció a Edith Surreal

Rhode Island Rules Match: The Spoiler venció a Scott Holladay

Falls Count Anywhere No Disqualification Match: CC Boost (w/Laura Crane) venció a Max ZERO