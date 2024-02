La empresa de lucha libre independiente, Freelance Wrestling, presento su evento From Freelance With Love, el cual tuvo lugar el 9 de febrero 2024, desde The Logan Square Auditorium en Chicago, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Freelance Wrestling es una promoción de lucha libre profesional independiente con sede en Chicago, Illinois. Son conocidos por sus eventos entretenidos y llenos de energía, que a menudo presentan una combinación de talento local y luchadores establecidos. La promoción ha ganado seguidores por su enfoque único de la lucha libre y su enfoque en brindar una experiencia atractiva para los fanáticos.

► Resultados Freelance Wrestling

August Matthews venció a AJ Ziegler, Alfredo Melies, ATM and Sean Galway y Shaq Jordan

Chico Suave vs. Trevor Outlaw – No Contest

Koda Hernandez venció a Alfonso Gonzalez y Shazza McKenzie

Kylie Rae venció a Isaias Velazquez

Leather Strap Ass Whipping Match: Craig Mitchell (w/James Russo) venció a Dan The Dad

Freelance Legacy Title Match: Darin Corbin retuvo ante Davey Bang

Freelance Tag Team Title Match: GPA & Laynie Luck retuvieron ante Joey Avalon & Sierra

Freelance World Title Match: Storm Grayson retuvo ante Lio Rush