Resultados de Hoodslam: Fallen Idols

Las compañías más grandes de lucha libre profesional tienen toda la atención de los aficionados Pero si miramos más allá siempre se puede descubrir nuevas empresas que nos abren los ojos por el producto que pres en el ring. Ahora nos enfocamos en el evento Fallen Idols de la compañía Hoodslam que se llevo a cabo el 8 de abril en el Continental Club en Oakland, California. El evento se transmitió en vivo por FITE+.

Resultados Hoodslam: Fallen Idols

FATAL DE CUATRO ESQUINAS POR EL CAMPEONATO GLAM: Brittany Wonder retuvo ante Dark Sheik, Lara Frazier y Richard Shhhnary

EMO RULES MATCH: Brooke Havok venció a Anton Voorhees

Da Squaaaad (D-Rogue, Hip Hop Harry and Kenny K) vencieron a The Cereal Man and The Stoner U Students (Joey Gonzo and Marcelo Montoya)

Vipress venció a Maki Itoh

COMBATE CONTENDIENTE NUMERO UNO POR EL CAMPEONATO GLAM: Trish Adora venció a MacDaddy M Y L O

Hombre Lobo Mexicano El Chupacabra venció a James C