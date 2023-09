La empresa de lucha libre Best Entertainment Wrestling , presento su evento Septomania III, el cual tuvo lugar el 23 de septiembre desde Warman Legends Center en Warman, Saskatchewan, Canadá.

► Resultados Best Entertainment Wrestling

The Canadian Badass venció a Tyler Rose

Giant Orion venció a Dean Richtor

BEW National Trios Title Match (vakant): Flexx Wheeler, Tony Novak & Tyler Adams vencieron a Aqua Adventure (Alix Rain & Jared Rogers) & Sage Matthews para ganar el campeonato

BEW National Tag Team Title No Disqualification Match: Thud Force (Bull Bodnar & Thryllin’ Dylan) vencieron a The Tattooed Terminators (Massive Damage & Wrath) para convertirse en nuevos campeones

BEW National Women’s Title Steel Cage Triple Threat Match: Kat Von Heez retuvo ante Chantal y Rylie Rose

The Matriarch venció a Shikaka

BEW Interim National Heavyweight Title Steel Cage Match: Bobby Sharp retuvo ante Fil Deadly