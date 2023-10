La compañía de lucha libre independiente Appalachian Championship Wrestling presento su evento Bluegrass Con, el cual se celebro el 7 de octubre 2023, desde Boyd County Community Center en Catlettsburg, Kentucky.

Appalachian Championship Wrestling (ACW) es una promoción de lucha libre profesional con sede en la región de los Apalaches de los Estados Unidos. Muestra eventos de lucha libre en vivo con una lista de luchadores talentosos que compiten en varios partidos e historias.

ACW tiene como objetivo proporcionar espectáculos de lucha libre entretenidos y llenos de acción para su audiencia. La promoción a menudo presenta una mezcla de luchadores establecidos y talentos emergentes, creando una atmósfera emocionante y dinámica para los fanáticos.

Resultados Appalachian Championship

Suicide venció a ason Hendrix

Nurse Mika venció por descalificación a Laura Loveless by DQ

Cowpoke Paul & Tommy Rich vencieron a Cory Sparks & Nick Hamrick

The Franchise Players (Chris Cannon & Shane Douglas) vencieron a The Powers Of Pain (The Barbarian & The Warlord) y Grappling Inc. (Brox Boulder & Titan Troy) and Chase Stevens and Ron Mathis

Caleb Throne venció a Pysch Ward

Dani Mo venció a Reese Ramone

ACW Bluegrass WrestlingCon Title Five Way Match (vakant): Caleb Konley venció a Beastman, Facade, Matthew Justice y Nick Aldis