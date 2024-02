Resultados ACTION Wrestling 9 de febrero 2024 | Dead Or Alive

La compañía de lucha libre independiente ACTION Wrestling presentó su evento Dead Or Alive, el cual se llevo a cabo el 9 de febrero 2024, desde Roger Spencer Community Center en Tyrone, Georgia, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv

ACTION Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Tyrone, Georgia, Estados Unidos. la misma presenta eventos en todo su territorio con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Action Wrestling

Matt Sells venció a Suge D

Bobby Flaco venció a Dex Royal

Adam Priest venció a TJ Crawford

Ella Envy (w/BK Westbrook) venció a Rachel Armstrong

IWTV Independent Wrestling World Title Match: Krule retuvo ante Channing Thomas

Out Of This World (Arik Royal & BK Westbrook) (w/Ella Envy) vencieron a The Squatting Dragons (Erron Wade & Kody Manhorn)

Landon Hale venció a Terry Yaki

ACTION Title Match: Alex Kane retuvo ante 1 Called Manders