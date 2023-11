La empresa de lucha libre independiente, 880 Wrestling, presento su episodio semanal MV Young’s Very Legal Show That’s Happening the Night Before Thanksgiving 2, el cual tuvo lugar el 22 de noviembre desde T2T Pittsburgh en New Kensington, Pennsylvania. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

► Resultados 880 Wrestling

Blizzy Blake gano el Brohemoth’s Big Ass Bowl Battle Royale David Lawless venció a Cowpoke Paul para convertirse en contendiente No.1 the 880 Championship. Casket Match: MV Young venció a Dior Castro Elimination Match: Marco Narcisso, The Wilde Flowers (Nix Wilde and Tatiana) and Jack Pollack vencieron a Steel Dragon, The Runway (Tyler Klein and Calvin Couture) y Zeke Mercer 4th Line (Brandon St. James and KC Warr) vencieron a Cupid’s Chokehold (Ziggy Haim and Mikey Montgomery) 880 Championship Match: Reese Hayes venció a Gianni Michael Emricko para convertirse en nuevo campeón