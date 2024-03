El franco aspirante al peso ligero de la UFC Renato Moicano está deseando humillar a Paddy Pimblett en el octágono.

En el UFC 300, «Money» se enfrentará a Jalin Turner. Si consigue vencer a «La Tarántula», Moicano no ha ocultado su interés por enfrentarse a «El Malo». Pimblett también ha dejado claro su interés por enfrentarse al brasileño.

Desde su debut en la UFC en septiembre de 2021, Paddy Pimblett ha tenido una acogida polarizada entre los aficionados. Mientras que algunos aprecian su humor y su peligroso estilo de lucha, otros no están de acuerdo con su postura sobre el pago a los luchadores y su controvertida victoria por decisión sobre Jared Gordon en el UFC 282.

► «Dinero fácil» – Moicano sobre la posible pelea con Pimblett

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, Moicano afirmó que haría un trabajo rápido y fácil de «The Baddy».

«Vamos a ver cuando te envíen el contrato, lo que vas a hacer», dijo Moicano. «Porque una cosa es segura, ‘Money’ Moicano va a limpiar tu p*** culo en la lona mi hermano. Te voy a dar una paliza, hermano»

«Si me envían el contrato, y el nombre es Paddy Pimblett, voy a firmar con las palabras, ‘Easy f***ing money’ mi hermano. Dinero fácil, será el dinero más fácil de toda mi p*ta vida, y vas a tener una noche dura, hermano, porque te voy a dar una paliza».

Moicano se hizo con la victoria en UFC 300 y su posterior ascenso al top 10 de la división de las 155 libras de la UFC. A partir de ahí, quiere a Pimblett, y no le importa el lugar.

«Recuerda mis j*didas palabras, UFC 300, voy a ganar, voy a ir al top 10, y tal vez si UFC me paga un montón de dinero, buen dinero, te pego una jodida paliza, no me importa si es en Londres o Brasil, no importa mi hermano».

Moicano prometió además «desenmascarar» a Pimblett como un «fraude» si suben juntos al octágono.