Regreso de AJ Styles a SmackDown estaría muy cerca

AJ Styles fue sacado de la televisión después de que Jimmy Uso lo atacara detrás del escenario. Esto impidió que hiciera equipo con John Cena para enfrentarse ante Jimmy Uso y Solo Sikoa en Payback, que era lo que estaba previsto en aquel entonces. LA Knight reemplazó a «The Phenomenal» en aquel combate, mientras que este último se tomaba un merecido descanso.

► AJ Styles volverá después de ser atacado por The Bloodline

Estaba previsto que fuera el compañero de John Cena por un tiempo, pero luego LA Knight ocupó ese lugar. El regreso de Styles llegará más temprano que tarde.

PW Insider informó recientemente de que AJ Styles regresará el 10 de noviembre cuando SmackDown se dirija a Columbus, Ohio. Parece que volverá con regularidad a partir de ese momento.

«Para aquellos que han preguntado sobre el regreso de AJ Styles, se le dijo a PWInsiderElite.com que está programado para regresar en la grabación de Smackdown del 10/11 en Columbus, Ohio y que regresará regularmente a partir de ese momento.»

AJ Styles fue sacado de las pantallas y aprovechó para tomarse un descanso. Con suerte, volverá con The OC y recuperará su impulso a partir de este momento. Lamentablemente, Luke Gallows está fuera de acción por una lesión y no se sabe cuándo volverá. Habrá que ver cómo tienen en cuenta a AJ Styles después de Crown Jewel, aunque parece que regresará justo a tiempo para el avance de la WWE hacia Survivor Series, donde podría retoar las hostilidades con Roman Reigns y The Bloodline.