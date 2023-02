¿Regresará Francis Ngannou a UFC?

El entrenador jefe de Ciryl Gane, Fernand López, ha indicado que espera ver a Francis Ngannou reincorporarse a la UFC en algún momento en el futuro.

Ngannou se ha burlado de una serie de opciones de lucha incluyendo entrar en el ring de boxeo ahora que ha dejado la UFC, pero López cree que el ex campeón de peso pesado encontrará su camino de regreso al Octágono eventualmente.

“Estoy seguro de que volverá a la UFC. Estoy bastante seguro de que volverá a la UFC. Me refiero a la forma en que eligen los diferentes caminos, que ha sucedido con mucho respeto. Al igual que Francis no utilizó ninguna – no hay manera de volver [hablar] … Y la forma en que Dana White habló, diciendo que ‘Vamos a dejar que vaya a hacer lo que quiera hacer.’ Puedo decir que la forma en que se está moviendo, en algún momento lo veremos de vuelta en las MMA. Quiero decir que creo que tendrá una o dos oportunidades en el boxeo, y entonces se nivelará su valor y luego intentará volver al menos a las MMA, y probablemente a la UFC”.

Actualmente no está claro cuál será la próxima aventura de Ngannou en los deportes de combate, pero al luchador de 36 años no le han faltado pretendientes desde que se conoció la noticia de su salida de la mejor promoción de MMA del mundo. Por mucho que a Gane y López probablemente les hubiera gustado tener otra oportunidad con Ngannou, una oportunidad para la historia y el oro de la UFC todavía estará en juego para ellos en el UFC 285 cuando “Bon Gamin” se enfrente a Jones.

“Bones” está invicto en su carrera fuera de una sola derrota por descalificación y es considerado por muchos como el mejor luchador en la historia del deporte, pero hay un montón de preguntas acerca de cómo el ex campeón se verá cuando haga su debut en el peso pesado.