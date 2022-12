El muy esperado combate de peso medio entre el mejor clasificado Paulo Costa y Robert Whittaker fue cancelado recientemente debido al fracaso de las negociaciones entre la UFC y Costa. el cartel.

Según Whittaker, eso significa que está completamente fuera del cartel del UFC 284 que se celebra en Australia.

«Están buscando reprogramarme en marzo, abril y esto es muy molesto», dijo Whittaker recientemente en un video publicado en Twitter.

Sin embargo, un hombre que está dispuesto a salvar el día es el número tres del ranking Jared Cannonier que viene de una victoria contra Sean Strickland el pasado fin de semana.

«Diablos, sí, nunca he estado en Australia antes», dijo Cannonier recientemente en The MMA Hour. «Me encantaría ir allí y luchar contra Robert de nuevo, y espero hacer el trabajo esta vez».

«The Killa Gorilla» admite que está un poco confundido de que la promoción no se haya puesto en contacto con él para intervenir como peleador de reemplazo.

«Tal vez Robert quiera tomarse un tiempo. Quiero decir, tal vez fue decisión de Robert. Tal vez él quiere tomar más tiempo libre, entonces, ya que no está recibiendo esto, él quiere tener más de las vacaciones, realmente se vuelven locos por las vacaciones«, especuló Cannonier.

Los dos mejores Jared Cannonier y Robert Whittaker se enfrentaron en octubre de 2022 en la pelea del cartel estelar del UFC 254. Después de tres asaltos, «Bobby Knuckles» se alzó como ganador por decisión unánime, con 29-28 en las tarjetas de puntuación de los tres jueces.