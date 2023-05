Raw: Judgment Day venció a Kevin Owens y Sami Zayn y The Usos

En la más reciente edición de Raw, y en la sexta lucha de la noche, vimos a los Campeones Unificados de Parejas WWE, Kevin Owens y Sami Zayn, vencer a The Usos, Jimmy Uso y Jey Uso, en un combate no titular en donde hubo mucho caos.

En el combate estelar, ambos equipos se enfrentaron para resolver sus diferencias tras los acontecimientos previos. Cada equipo tuvo su momento de acción, pero fueron los campeones en parejas quienes tomaron el control al sacar a Bálor y Priest fuera del ring, obligándolos a buscar refuerzos.

Después de la pausa comercial, Sami fue dominado por sus oponentes hasta que logró llegar a su esquina, permitiendo a Kevin Owens lanzar una ofensiva enérgica contra Damian Priest. Sin embargo, Dominik y Rhea interfirieron y fueron expulsados por el réferi, aunque Woods apareció para atacar a Dominik.

En un giro de los acontecimientos, el grupo Imperium hizo su aparición, distrayendo a Sami. Sin embargo, Bálor no logró aprovechar la oportunidad, ya que Owens llegó al rescate de su compañero. Priest intentó neutralizar a Owens, pero su intento fallido resultó en recibir una Stunner. Sami conectó un Heluva Kick sobre Bálor, pero Imperium evitó el conteo y Owens se enfrentó a ellos sin éxito.

Gunther también se unió a la situación al tomarle el pie a Sami, lo que permitió a Bálor aprovechar la oportunidad para atacar. El combate estuvo lleno de giros y momentos emocionantes, demostrando la intensidad y rivalidad entre los equipos involucrados.

Con este enfrentamiento, las rivalidades se intensifican y las apuestas se elevan. Los aficionados quedan expectantes por ver cómo se desarrollarán los próximos capítulos en esta emocionante historia. Sin duda, promete seguir generando emoción y sorpresas en el futuro.

In the end, @HeymanHustle seems to have gotten EXACTLY what he wanted…#WWERaw pic.twitter.com/y4mgO3QzNC

— WWE (@WWE) May 16, 2023