RAW: Kevin Owens rechaza hacer alianza con Sami Zayn

Después de casi hacer algo histórico ante Roman Reigns y que estuvo a punto de convertirse en Campeón Indiscutible Universal de WWE, Sami Zayn llegó a RAW para hablar ante el público, el cual lo recibió con una gran ovación.

El ex integrante de The Bloodline aseguró que siente que defraudó a la afición, pero que aún no termina la historia contra sus ex compañeros.

Además, dijo que tenía que hablar con Kevin Owens, quien llegó al ring para escuchar a Zayn, quien le ofreció disculpas por todo lo que han vivido por todos estos meses en que estuvieron enfrentados.

Sami le ofreció a Owens trabajar juntos para derribar a Roman Reigns y The Bloodline. Sin embargo, Kevin aseguró que salió en su ayuda solo para evitar que su familia lo viera humillado como él lo estuvo.

Además, dijo que no necesitaba su ayuda y que él seguiría luchando solo y si quería ayuda, que se la pidiera a Jey Uso.