Raúl Rosas Jr. mantiene su objetivo en UFC

El objetivo de Raúl Rosas Jr. de convertirse en el campeón más joven de la historia de la UFC sigue en pie.

Rosas (7-1 MMA, 1-1 UFC), que es el luchador más joven de la lista de la UFC, vuelve a la acción este sábado en Noche UFC, que se celebra en el T-Mobile Arena. Es su primer combate desde que sufriera su primera derrota profesional. A pesar del revés, los ambiciosos objetivos de la carrera de Rosas siguen siendo los mismos.

«Todo lo que he dicho en el pasado, todos los objetivos que he establecido en el pasado, nada ha cambiado», dijo Rosas a MMA Junkie en la Noche UFC del miércoles día de los medios de comunicación. «Todo sigue igual. Me refiero a todo. Si sacas a relucir algo que he dicho en el pasado, lo seguiré admitiendo. Sigo pensando de la misma manera. Nada ha cambiado».

El talento mexicano todavía está consiguiendo la colocación en la tarjeta principal en el T-Mobile Arena de Las Vegas este fin de semana, algo que admitió durante el día de los medios del miércoles «significa mucho.»

«Incluso estar en la tarjeta principal en un buen lugar», agregó Rosas, hablando con los medios de comunicación, incluyendo MMA Junkie. «Es una buena tarjeta de pelea, y aún estando en la tarjeta principal, estoy emocionado, esta vez es una buena oportunidad para mi regreso. Voy a tener un montón de ojos en mí para mi regreso «.

Cuando se le preguntó en qué área estaba más emocionado por mostrar sus mejoras desde la derrota de Rodríguez, Rosas sugirió que sería en todas las áreas.

«Estoy emocionado por mostrar mis mejoras en todo. Cada detalle que se te ocurra», respondió Rosas, enumerando su cardio, grappling, golpeo y lucha. «Estoy listo para lo que sea, y voy a mostrar lo que tenga que mostrar. Depende de lo larga que sea la pelea, porque voy a buscar el final en todo momento. Pero esta vez voy a marcar un ritmo y todo. Va a ser una noche divertida«.

La reacción de los aficionados en línea tras esa primera derrota existió, pero «recibí más amor que odio», admitió Rosas, señalando el número de fans que estaban emocionados por su regreso.

«Recibí más amor que odio», dijo Rosas sobre su primera derrota. «Todo el mundo me ha dicho desde que perdí que están deseando verme volver. Lo agradezco, pero por supuesto también hubo odio. Pero sabía que así es el deporte. incluso si Khabib [Nurmagomedov] volvía y perdía, los fans le darían la espalda. Cada vez que iba a un evento de la UFC y veía a una estrella del espectáculo, perdía, todo el mundo le daba la espalda, así que sabíamos desde pequeños que así es el deporte, así que realmente no importa.»



Nurmagomedov se retiró como campeón de peso ligero en 2020 con un récord de 29-0, siendo uno de los pocos artistas marciales mixtos de alto nivel que ha permanecido invicto en su carrera.