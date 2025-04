Randy Orton: «Me duele el corazón por Kevin Owens»

Camino a WrestleMania 41, Randy Orton habla de Kevin Owens, Cody Rhodes, John Cena, Travis Scott, Bad Bunny, Backlash y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Complex en espera de que se confirme si va a tener o no un combate con «The Grandest Stage of Them All» después de que su oponente programado, «KO», se lesionara.

«Estoy (en aquel momento de recuperación)) entrenando duro, estoy a punto de ir al Performance Center y ver a todos los jóvenes, los atletas universitarios, verlos hacer lo suyo. Estar rodeado del ruido de todos los golpes en el ring que tienen en el PC y esa hambre que tenían los jóvenes, estar cerca de eso durante unas seis semanas, me enamoré de nuevo de la lucha libre profesional. Y desde entonces me he dicho a mí mismo: no des ni un segundo por sentado. Y no lo he hecho.

Hay una parte de mí que extraña al antiguo jefe. Pero muchas cosas han cambiado para mejor. Es simplemente una nueva forma de pensar, y todos en ese vestuario están contentos.

Así que no solo estoy físicamente bien para seguir haciendo lo que me apasiona, sino que el ambiente en ese vestuario es mucho más saludable, mucho más sostenible. Casi todo el mundo tiene una mentalidad positiva. El ambiente entre bastidores es genial. Todos quieren estar en un vestuario de la WWE, en el negocio de la lucha libre profesional. Así que ahora mismo, tengo una mentalidad completamente diferente.

Me encantaría firmar otro contrato de cinco años después de este. Sé que, siendo realistas, llegará el día en que tenga que parar. Pero ni siquiera pienso en eso porque me lo estoy pasando genial ahora mismo.

Saber que me lo arrebataron todo, o casi. Saber que no puedo hacerlo para siempre, que cada segundo que estoy con los chicos en el vestuario, esa camaradería, no hay nada como eso. Cada segundo que estoy en el ring sintiendo la energía de la afición, no hay nada como eso. Y saber que eso tiene un límite, me facilita asegurarme de que siempre lo estoy disfrutando«.