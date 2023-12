Randy Orton es uno de los luchadores más grandes de la historia de WWE. No es necesario para los fans pero si hay por aquí alguien nuevo o despistado, podemos argumentarlo con sus 14 Campeonatos Mundiales (incluyendo ser el Campeón Mundial de Peso Completo más joven), el haber formado Evolution, sus rivalidades con Triple H o John Cena, la longevidad de su carrera como Superestrella, el personaje de Legend Killer, el RKO, los incontables momentos que están guardados en los libros… Y entre todo ello destacamos ahora su pureza, a través de las recientes palabras de Eric Bischoff en 83 Weeks.

«Creo que Randy Orton es el más puro artistadeportivo, luchador profesional, o como prefieras llamarlo, en la industria en los últimos 30 años. Aparte de Shawn Michaels, ¿hay alguien más puro que Randy Orton? Vuelve y mira cualquiera de sus combates, regresa a 2003 o 2005, cuando debutó en la WWE… obsérvalo detenidamente en sus combates. Su posicionamiento es impecable. Su timing es impecable. Su ejecución es impecable. Olvídate de todo lo demás que sucede en el ring y concéntrate solo en sus expresiones faciales. ¿Qué está haciendo con su rostro? ¿Qué está haciendo con sus ojos? Cuando está vendiendo, cuando está en la cima, cuando es agresivo. Es la forma más pura de luchador profesional que creo haber visto en los últimos 30 años. Es impecable. Él es la definición en la lucha libre de la pureza.

