Randy Orton: «Quiero que LA Knight triunfe en WWE»

Randy Orton ha vuelto a WWE, entre otras cosas, para rivalizar con LA Knight, pues los dos, como AJ Styles quieren el Campeonato Universal Indiscutible de Roman Reigns. Ya es oficial que los cuatro se enfrentarán en Royal Rumble 2024. Es circunstancial pero veremos qué sigue después del Premium Live Event, donde presumiblemente «The Tribal Chief» va a obtener la victoria para ir a WrestleMania 40 como monarca; no se espera que esté en Elimination Chamber ni en Backlash. Aún así, «The Viper» quiere ver triunfar a «The Greatest Orator In Professional Wrestling», como expone en su reciente aparición en WWE’s The Bump.

► Randy Orton habla de LA Knight

«Es demasiado pronto para decirlo, pero tengo grandes expectativas. Me encantaría verlo feliz y capaz de lograr cualquier meta que tenga, me encantaría verlo cumplir esas metas. Siempre y cuando no se interpongan en mi camino, estoy bien con que haga lo suyo. He visto a muchos tipos llegar, prenderse y luego apagarse. No estoy diciendo que eso le pase a él. De hecho, él es único. Tiene algo diferente. No sé si alguna vez he visto a los fanáticos tomar cariño a alguien que realmente no conocían tan rápidamente. Ya lo has visto antes con tipos como Kofi Kingston.

«Sabían quiénes eran estos tipos durante diez años, y de repente, hubo un gran aumento y seguimiento de fanáticos. LA Knight pasó de cero a héroe, [chasquea los dedos] así de rápido. Así que eso es interesante. Tengo curiosidad por ver qué tan fuertes son los cánticos de la multitud por él, cuánto tiempo duran, pero aún más, cómo elige evolucionar y seguir haciendo que los fanáticos compren las camisetas y canten los lemas y todo eso. Creo que tiene todo el potencial del mundo para lograrlo.»

«Creo que siempre y cuando mantenga la humildad y recuerde que no lo sabe todo, y que aún tiene mucho que aprender, si se mantiene humilde, creo que seguirá haciendo esto [hace un gesto de ascenso]. Pero todos a veces nos ponemos obstáculos a nosotros mismos, y esperemos que ese no sea el caso con él. Pero creo que es un buen tipo, tiene la cabeza en su lugar, es inteligente, y sé que está aquí para ser el hombre. Así que espero que se convierta en el hombre.»