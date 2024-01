R-Truth: «Soy parte de la historia de Cody Rhodes»

No es Randy Orton pero R-Truth también tiene la capacidad de poder estar un montón de meses fuera de acción para volver a WWE y enseguida hacerse con un hueco en la programación. A través de su gran carisma, de que es tremendamente divertido y de que sabe trabajar con todas las Superestrellas, sabe cómo ganar protagonismo. Hoy lo está haciendo con The Judgment Day en la que es una de las historias principales de Monday Night Raw junto al reinado de Seth Rollins como Campeón Mundial de Peso Completo o la rivalidad de Cody Rhodes con CM Punk.

► R-Truth y la historia de Cody Rhodes

Por otro lado, «The Truth» no ha sido anunciado todavía para el Royal Rumble 2024, al contrario que «The American Nightmare» y el «Best in the World». Y acerca de ellos, que estarán buscando cada uno cerrar su propia trama con una lucha titular y estelar en WrestleMania 40, le preguntaron recientemente en Sportskeeda.

«Ambos tienen algún asunto pendiente. Punk está de vuelta y yo estaba tan sorprendido como todos los demás. Estaba muy sorprendido. Amo a Phil. Creo que Punk es bueno para los negocios, no se puede negar nada de él, y al mismo tiempo, definitivamente no puedes interponerte en el camino de Cody Rhodes. Él tiene una historia que está tratando de concluir. De alguna manera, también soy parte de esa historia. Pero él necesita contarla con alguien más.»

Si no es una broma, no está claro a qué se refiere R-Truth con que forma parte de la historia de Cody Rhodes. De hecho, nunca tuvieron una rivalidad. Sí compartieron encordado en 26 ocasiones en la primera etapa del «American Nightmare» en WWE pero la mayoría fueron en luchas multitudinarias y sus manos a mano mayoritariamente en House Shows.