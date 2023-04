Pure-J: “Maniax 2023” Hanako Nakamori retiene

La empresa femenina Pure-J llegó al Tokyo Korakuen Hall con su magna función “Maniax 2023” donde se expusieron sus tres títulos.

► “Maniax 2023”

Antes de los duelos titulares, ocurrió una confrontación individual, donde Arisa Nakajima, la monarca de SEAdLINNNG se impuso a AKARI como parte de las celebraciones por los cuatro años del debut de la luchadora chilena.

Momo Tani celebró cinco años de su debut en un choque en equipos donde se asoció con Jaguar Yokota, KAZUKI y Rina Amikura pra doblegar a Kaori Yoneyama, Makoto, Yuu y Kakeru Sekiguchi.

Riko Kaiju de SEAdLINNNG cayó en su tercera defensa del Campeonato POP ante la aguerrida Chie Ozora, quien porta este cetro por primera ocasión, siendo también su primer título en sus dos años como profesional.

Luego de 248 días de reinado y cuatro defensas exitosas, finalmente cayeron Raydeen Hagane y SAKI ante Leon y Miyuki Takase, quienes se proclamaron como las nuevas poseedoras del Campeonato de Parejas Femenil Daily Sports.

En el turno principal, Hanako Nakamori concretó la segunda defensa del Campeonato de Peso Abierto Pure-J, respondiendo al reto que hizo la veterana Ayako Sato, monarca máxima de Diana. La lucha fue reñidísima, entre dos gladiadoras de gran experiencia y de un vasto arsenal; transcurridos los treinta minutos pactados no hubo vencedora, por lo que se decretó un empate y Nakamori retuvo su cetro.

Los resultados completos son:

PURE-J “PURE-J MANIAX 2023”, 16.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 556 Espectadores

1. AKARI Debut 4th Anniversary Match: Arisa Nakajima venció a AKARI (10:57) con un Leg Clutch Suplex Hold.

2. Only Give Up Match: Cherry derrotó a Crea (9:17) por detención arbitral (Cherry Picking).

3. Momo Tani Debut 5th Anniversary WANTED Army vs. YMZ Army: Jaguar Yokota, Momo Tani, KAZUKI y Rina Amikura vencieron a Kaori Yoneyama, Makoto, Yuu y Kakeru Sekiguchi (9:07) con la Yatsuhashi de Tani sobre Sekiguchi.

4. POP Title: Chie Ozora derrotó a Riko Kaiju (c) (8:55) con un Rolling German Suplex Hold – conquistando el título (Failed 3rd defense -> 28th Champion).

5. Daily Sports Women’s Tag Team Title: Leon y Miyuki Takase vencieron a Rydeen Hagane y SAKI (c) (15:43) con un Reverse Small Package Hold se Takase sobre Hagane – conquistando el título (Failed 5th defense -> 30th Champions).

6. PURE-J Openweight Title: Hanako Nakamori (c) vs. Ayako Sato – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00) la campeona retiene su título