El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la Vivint Arena, en Salt Lake City, Utah (anteriormente llamada Energy Solutions Arena y Delta Center), coliseo con capacidad para 19,911 aficionados, y casa de los Utah Jazz de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Judgment Day vencieron a Kevin Owens y Jey Uso (***) The Miz venció a Akira Tozawa (*) Drew McIntyre venció a Xavier Woods (***) Shayna Baszler venció a Chelsea Green (*) Alpha Academy y Tommaso Ciampa vencieron a Imperium (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Rhea Ripley retuvo ante Raquel Rodríguez (***)

► Este lunes en WWE Raw

La semana pasada, Dominik Mysterio encaró a Cody Rhodes, dándole las gracias por haber llevado a Jey Uso a Monday Night Raw, pero agregando que se verá como un tonto cuando Jey se integre a Judgment Day. Por supuesto, esta situación escaló a niveles violentos, y este lunes veremos una lucha que es, en cierta forma, una revancha de la que ambos tuvieron en Money in the Bank y de la cual salió victorioso Rhodes.

Aunque Jey Uso tiene el respaldo de Cody Rhodes, Drew McIntyre no confía en él, dado que, como parte de The Bloodline, fue uno de los responsables que no pudiera derrotar a Roman Reigns cuando tuvo oportunidad. Este lunes arreglarán sus diferencias en un mano a mano.

La rivalidad entre The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) y los Viking Raiders no ha terminado. Esta semana imprimirán un nuevo capítulo con un match de dos a tres caídas.

Además, tendremos un interesante combate entre Shinsuke Nakamura y Ricochet.