El elenco de TNA Wrestling se presenta esta noche desde Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Con un nuevo episodio lleno de acción.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Nic Nemeth derrotó a Trey Miguel (con Zachary Wentz). Decay (Rosemary y Havok) derrotaron a Mila Moore y Savannah Thorne. Brian Myers derrotó a Kevin Knight. PCO derrotó a Deaner. Masha Slamovich derrotó a Jody Threat. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, PRIMER COMBATE AL MEJOR DE TRES: Grizzled Young Veterans derrotaron a ABC (c)

► Este jueves en TNA IMPACT!

Gisele Shaw activara su oportunidad de título mundial de Knockouts contra ka actual campeona Jordynne Grace en No Surrender. Grace triunfó sobre Trinity para seguir siendo campeona mundial de Knockouts, pero tras el combate Gisele Shaw atacó a Grace. Este jueves, Jordynne Grace y Trinity buscan venganza al unir fuerzas contra Gisele Shaw y Savannah Evans.

The System se desató en TNA cuando Moose destronó a Alex Shelley para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de TNA. Dos semanas después, Shelley obtuvo cierta venganza cuando se unió al Campeón de la División X Chris Sabin y al legendario Kazuchika Okada cuando vencierona The System. Con la revancha del de Shelley en No Surrender, debe centrar su atención en Eddie Edwards este jueves.