Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Universal Studios en Orlando, Florida. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

ROH Pure Title Match: Katsuyori Shibata retuvo ante Trent Beretta Four Corner Survival Match: Willow Nightingale venció a Diamante, Kiera Hogan y Trish Adora Ethan Page vencó a Tony Nese (w/Mark Sterling) The WorkHorsemen (Anthony Henry & JD Drake) vencieron a The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean), Iron Savages (Boulder & Bronson) (w/Jacked Jameson) y The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson & Royce Isaacs) Four Corner Survival Match: Lee Johnson venció a Fred Rosser, Jack Cartwheel y Willie Mack Marina Shafir & Ronda Rousey vencieron a Athena & Billie Starkz Pure Rules Match: Wheeler Yuta venció a Lee Moriarty

► Este jueves en Ring of Honor

Hay varios combates anunciados para el programa semanal, el cual se emite a través de Honor Club. Entre ellos la lucha entre Eddie Kingston contra Lee Johnson.

Leyla Hirsch (w/Maria) vs. Heather Reckless

The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) vs. The Boys (Brandon & Brent)

Emi Sakura vs. Trish Adora

ROH World Title Proving Ground Match: Eddie Kingston vs. Lee Johnson

Christopher Daniels & Matt Sydal vs. Cole Karter & Griff Garrison (w/Maria)

Willie Mack vs. Robert Anthony

Billie Starkz vs. Marina Shafir

ROH World Television Title Survival Of The Fittest 2023 Eliminator Match: Komander (w/Alex Abrahantes) vs. Gringo Loco

Brandon Cutler & Colt Cabana vs. GPA & Trevor Outlaw

ROH World Television Title Survival Of The Fittest 2023 Eliminator Match: Dalton Castle (w/Brandon & Brent) vs. Evil Uno (w/Negative One)

Brian Cage (w/Prince Nana) vs. Action Andretti