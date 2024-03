Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario, Canadá. El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Billie Starkz derrotó a Diamanté.

Lee Johnson derrotó a Aaron Solo.

FOUR CORNER SURVIVAL: Kiera Hogan derrotó a Robyn Renegade, Lady Frost y Leyla Hirsch.

PROVING GROUND: Athena derrotó a Aisha.

Top Flight y Action Andretti derrotaron a Iron Savages y Jacked Jameson.

The WorkHorsemen derrotaron a Nick Comoroto y Jacoby Watts.

Lance Archer (Jake Roberts) derrotó a Darian Bengston.

CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Mercedes Martinez derrotó a Abadon.

FOUR CORNER SURVIVAL: Komander derrotó a Slim J, AR Fox y Jack Cartwheel.

Orange Cassidy y Trent Beretta derrotaron a Griff Garrison y Cole Karter (con Maria Kanellis).

► Este jueves en Ring of Honor

La acción imperdible de Ring of Honor continua esta noche cuando London Lightning se enfrente contra Lee Johnson. Además continua el torneo por el Campeonato Mundial Femenil de la Television en donde veremos un combate entre Mercedes Martinez contra Billie Starz. Entre otros combates interesantes.

LA LUCHA SIGUE…