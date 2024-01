Ring of Honor presenta este jueves otro episodio grabado esta vez desde el Bojangles Coliseum en Charlotte, North Carolina, El show podrá verse a través de Honor Club.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Zak Knight derrotó a Jon Cruz.

Tony Nese derrotó a Marcus Kross.

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Angelico.

The Righteous derrotaron a The Dawsons (Dave Dawson y Zane Dawson).

Iron Savages derrotaron a The Boys (Brandon y Brent).

Cole Karter derrotó a Serpentico.

FOUR CORNER SURVIVAL: Queen Aminata derrotó a Diamante, Trish Adora y Lady Frost.

Josh Woods derrotó a LaBron Kozone.

Taya Valkyrie derrotó a Robyn Renegade.

Rachael Ellering y Leyla Hirsch derrotaron a Brittany Jade y Emily Jaye.

FOUR CORNER SURVIVAL: Blake Christian derrotó a Jack Cartwheel, Gravity y Slim J.

Christopher Daniels derrotó a Lee Johnson.

LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor y Lee Moriarty) derrotaron a The Infantry (Shawn Dean y Carlie Bravo) [2:1].

► Este jueves en Ring of Honor

La semana pasada Nyla Rose atacó a la campeona femenil Athena, enviando claro mensaje de que va tras el campeonato. Entretanto Kyle Fletcher sumó otra defensa titular del campeonato de la televisión, el cual ha defendido exitosamente en tres ocasiones desde que se hizo con el título.