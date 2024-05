AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

RETO ABIERTO CAMPEONATO TNT: Adam Copeland retuvo ante Buddy Matthews (***) Samoa Joe venció a Isiah Kassidy (**) CAMPEONATO FTW: Chris Jericho retuvo ante Katsuyori Shibata (***) Claudio Castagnoli venció a Brian Cage (***) Serena Deeb venció a Mariah May (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Aunque The House of Black logró una victoria ante Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe en AEW Dynasty, la guerra de Copeland con la oscura tercia no ha terminado. La semana pasada, en Winnipeg, Copeland retuvo el Campeonato TNT ante Buddy Matthews, y para este miércoles, en Edmonton, expondrá el título ante Brody King. Si logra retener, tendrá en el horizonte una defensa ante Malakai Black, la cual sería la más difícil de todas.

Después de la ruptura de los Best Friends y de la brutal lucha en estacionamiento en la que Chuck Taylor quedó gravemente lastimado, Orange Cassidy se dispone a buscar venganza enfrentando en mano a mano al Judas del grupo, Trent Beretta.

Por su parte, Mariah May se medirá en mano a mano con Harley Cameron.

Rumbo a su combate contra la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, la Profesora Serena Deeb estará presente para una entrevista.

Además, Swerve Strickland y Christian Cage tendrán un careo antes de su lucha titular en Double or Nothing.