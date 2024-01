AEW Dynamite se presenta este miércoles en el UNO Lakefront Arena, en New Orleans, Louisiana,(anteriormente llamada University of New Orleans Lakefront Arena), local con capacidad para 8,933 fans y casa de los New Orleans Privateers men’s basketball de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Adam Page venció a Penta el Zero M (*** 1/2) Wardlow venció a Trent Beretta (***) Swerve Strickland venció a Jeff Hardy (*** 1/2) Thunder Rosa venció a Red Velvet (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Billy Gunn, Max Caster y Anthony Bowens retuvieron ante Mogul Embassy (***) Adam Copeland vs. Minoru Suzuki (**** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Chris Jericho no ha terminado su rivalidad con la Don Callis Family, y esta vez tendrá que enfrentar un desafío más por parte de esa agrupación, uno que le fue lanzado por Kyle Fletcher en el pasado episodio de Rampage. El australiano de 25 años se siente con la confianza suficiente para derrotar a Jericho, pues desde que ganó el Campeonato de la TV ROH en diciembre, ha realizado exitosas y contundentes defensas ante Willie Mack, Angelico y Christopher Daniels. ¿Podrá superar al experimentado Jericho?

‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland siguen esperando su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, y esta semana tendrán luchas por separado ante rivales seleccionados por el contrario. Swerve eligió al salvaje Toa Liona para luchar con Hangman, mientras que éste aún no ha decidido quién enfrentará a Swerve.

Además, Deonna Purrazzo se medirá con Taya Valkyrie, y estará presente la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, en la mesa de comentaristas.