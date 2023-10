AEW Collision se presenta este sábado en la Mohegan Sun Arena, en Uncasville, Connecticut, coliseo con capacidad para 10,000 personas y casa de los Connecticut Suns de la WNBA.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Bryan Danielson venció a Andrade El Ídolo (****) Skye Blue venció aHollywood Haley (*) The Gunns vencieron a Outrunners (*) PELEA CALLEJERA AL ESTILO MEMPHIS: Jeff Jarrett venció a Eddie Kingston (** 1/2) Miro venció a Action Andretti (**)

► Este sábado en AEW Collision

El miércoles pasado en Dynamite, Kenny Omega encaró a MJF, quien estaba a cinco días de romper su récord como el Campeón Mundial de Peso Completo AEW de reinado más extenso. Omega le lanzó un desafío por el título, pues quiere conservar esa marca. Estrechando su mano, MJF aceptó, y ese inesperado duelo se llevará a cabo en el episodio de este sábado.

La Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida, volverá a exponer su corona. Su retadora será la ganadora de la lucha de cuatro esquinas que se celebró en Rampage: Skye Blue vs. Abadon vs. Anna Jay vs. Willow Nightingale.